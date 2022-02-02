Про це повідомляє Reuters.

За підрахунками дослідників, рівень середньої концентрації небезпечних забруднювачів повітря (PM2,5) становив всього п’ять мікрограмів на кубічний метр у Новорічну ніч, що є рекордом за останні 9 років. Для порівняння, у 2021-му цей показник досягав 289 мікрограмів.

Варто зазначити, що запалювання феєрверків було частиною традиційного святкування Нового року серед громадян Китаю. Та напередодні Олімпійських ігор уряд ввів повну заборону на піротехніку у зв’язку зі своєю обіцянкою провести “зелені” змагання. З цим також пов’язано і закриття декількох підприємств, які забруднювали навколишнє середовище.