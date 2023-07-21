Україна категорично проти продовження Євросоюзом дискримінаційної заборони на поставку вітчизняних агротоварів до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня. Про це заявили в Мінекономіки, зазначивши, що в разі продовження заборони Кабмін може розглянути можливість впровадження «дзеркальних заходів».

Наскільки це буде доречним кроком – проаналізували в Українському союзі промисловців і підприємців.

Тут вважають, що заборона на імпорт українських зернових у 5 країн ЄС – це не така вже і критична ситуація. Ми і так небагато мали із реалізації зернових в тій же Польщі, будучи більше зацікавленими в першу чергу в транзиті в порти Гданська та Свіноуйсьце. Також вітчизняне збіжжя чекають в Іспанії, Нідерландах, Франції, Італії.

Наприклад, із розмови віце-президента УСПП Л.Козаченка із одним із нідерландських трейдерів з’ясувалося, що вони дуже незадоволені блокуванням поляками транзиту українського зерна, адже це затримує законтрактовані ними поставки.

«Тому більш правильною позицією було б сісти із представниками означених 5 країн ЄС, представниками Єврокомісії і сформулювати наступну позицію: Україна розуміє, що є більш конкурентоспроможною (по обсягах і ціні), ніж європейські фермери. Ми не проти не продавати своє зерно в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії. Натомість вимагаємо організації швидкого і ефективного транзитного коридору в порти ЄС, а також ті країни Євросоюзу, які навпаки, зацікавлені в купівлі українського АПК», – зазначили в УСПП.

Такий коридор мав би контролюватися спільно із поляками, румунами тощо. Завданням же партнерів було б контролювати також власних трейдерів, які хотіли б закупити український товар дешевше в обхід заборони.

Пропускна спроможність європейських портів для відвантаження українських зернових – 3,5 млн. тон в місяць. Ще 1,5 млн. тон Україна може реалізувати в Західній Європі. Відтак, теоретично можливо вийти на показники 5 млн. тон експорту щомісяця через ЄС при потребі у 7 млн. тон. Втім, цього року через зменшення посівів обсяги врожаїв будуть нижчими.

Наразі 40% бюджету Євросоюзу йде на дотації фермерських господарств – йдеться в інформації Української аграрної конфедерації. Їх низька рентабельність – основна причина побоювань місцевих аграріїв в контексті конкуренції із українським АПК.

У той же час, для українських виробників дуже важливим є продовження експорту продукції АПК (м’ясо, молочка, овочева, фруктова консервації і т.д.), особливо в умовах промислового безвізу та відміни квот.

Тому необхідно шляхом продовження переговорів із ЄС не допустити розширення номенклатури продукції із доданою вартістю, імпорт якої мають намір заборонити згадані 5 держав ЄС.