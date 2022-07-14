Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони очного навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій.

Про це йдеться на офіційному сайті Офісу президента.

У своїй відповіді Володимир Зеленський зазначив, що суб’єкт освітньої діяльності наділений правом автономії самоврядування. Тобто заклади освіти самостійно та незалежно можуть приймати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань у межах, визначених законом.

Також президент зазначив, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки та інші центральні органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування.

Саме тому, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації у кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

“Я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення”, – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що електронна петиція до президента України Володимира Зеленського щодо заборони очного навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану, котру подали 8 червня, набрала більше за необхідну кількість підписів – 26 654.