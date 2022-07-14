Про це йдеться на офіційному сайті Офісу президента.
У своїй відповіді Володимир Зеленський зазначив, що суб’єкт освітньої діяльності наділений правом автономії самоврядування. Тобто заклади освіти самостійно та незалежно можуть приймати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань у межах, визначених законом.
Також президент зазначив, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки та інші центральні органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування.
Саме тому, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації у кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.
“Я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення”, – додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що електронна петиція до президента України Володимира Зеленського щодо заборони очного навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану, котру подали 8 червня, набрала більше за необхідну кількість підписів – 26 654.
- Рпаніше повідомлялося, що петиція про заборону очного навчання до закінчення воєнного стану, набрала необхідні 25 тисяч підписів.
- Також необхідну кількість голосів набрала електронна петиція про заміну пам’ятника Катерині II на пам’ятник американському актору Біллі Геррінґтону. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.
- Електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.