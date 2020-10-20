Заборона «Справи Василя Стуса»: Офіс Зеленського відреагував на рішення суду у справі Медведчука проти Кіпіані 

Офіс президента нагадав про неприпустимість цензури і назвав рішення суду щодо заборони розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" за позовом Віктора Медведчука таким, що "дивує формулюваннями".

Відповідна заява опублікована пресслужбою ОПУ.

У заяві зазначається, що Офіс президента “взяв до відома” як рішення суду, так і намір Кіпіані подавати апеляційну скаргу.

“Безумовно, здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні. Хоча не ставимо під сумнів незалежність судової гілки влади”, — зазначили в Офісі президента.

Представництво глави держави зауважило, що книга має суто документальну основу і Медведчука у ній не варто розцінювати як “персонажа твору”.

“Поведінка учасника проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою”, — йдеться в заяві.

Також Офіс президента наголосив, що цензура в Україні у будь-яких проявах “прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах”.

“Виходимо з того, що наукові дослідження історії, опрацювання матеріалів історії нашого народу, зокрема за допомогою інструментів публіцистики, не можуть обмежуватися через емоції окремих учасників подій минулого. Незалежно від сьогоднішнього статусу та політичної позиції цих учасників. Закликаємо всіх громадян мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу та дії або бездіяльність окремих осіб”, — підсумували в ОПУ.