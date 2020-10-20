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Заборона «Справи Василя Стуса»: Офіс Зеленського відреагував на рішення суду у справі Медведчука проти Кіпіані 

Офіс президента нагадав про неприпустимість цензури і назвав рішення суду щодо заборони розповсюдження  книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" за позовом Віктора Медведчука таким, що "дивує формулюваннями".

Вівторок, 20 жовтня 2020, 00:06

Відповідна заява опублікована пресслужбою ОПУ.

У заяві зазначається, що Офіс президента “взяв до відома” як рішення суду, так і намір Кіпіані подавати апеляційну скаргу.

“Безумовно, здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні. Хоча не ставимо під сумнів незалежність судової гілки влади”, — зазначили в Офісі президента.

Представництво глави держави зауважило, що книга має суто документальну основу і Медведчука у ній не варто розцінювати як “персонажа твору”.

“Поведінка учасника проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою”, — йдеться в заяві.

Також Офіс президента наголосив, що цензура в Україні у будь-яких проявах “прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах”.

“Виходимо з того, що наукові дослідження історії, опрацювання матеріалів історії нашого народу, зокрема за допомогою інструментів публіцистики, не можуть обмежуватися через емоції окремих учасників подій минулого. Незалежно від сьогоднішнього статусу та політичної позиції цих учасників. Закликаємо всіх громадян мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу та дії або бездіяльність окремих осіб”, — підсумували в ОПУ.

Позов Медведчука проти Кіпіані

У вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності і принижують його честь і гідність.

Пізніше Віктор Медведчук подав до суду на журналіста автора книги “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані.

Українські інтелектуали закликали уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у справі за позовом народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat через книгу “Справа Василя Стуса”.

Після судових розглядів суд постановив стягнути з Вахтанга Кіпіані та ТОВ “Віват” судовий збір по 768,4 гривні з кожного на користь Медведчука. Крім того, суд зобов’язав видалити з книги певні фрагменти, а саме:

  • на сторінці 661 – “є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”;
  • на сторінці 664 – “Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання”;
  • на сторінці 664 – “він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?”;
  • на сторінці 7 – “розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук”;
  • на сторінці 663 – “шістка комуністичної системи адвокат Медведчук”;
  • на сторінці 664 – “злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи”.

Сам Кіпіані повідомив “Суспільному”, що не видалятиме фрагменти з книги.

Заборона на розповсюдження значно підвищила попит на неї. Весь наявний тираж книги розкупили “за лічені хвилини”.

Після цього українські користувачі Мережі поглузували над Віктором Медведчуком. На його честь перейменували “ефект Стрейзанд”, зокрема — у Вікіпедії.

  • Через новину про фільм про Василя Стуса Медведчук подав до суду на інтернет-видання #Букви.
  • 25 червня у Подільському суді Києва продовжився розгляд справи за позовом Медведчука щодо інтернет-видання #Букви.
  • На продовженому попередньому засіданні судом за новими доказами, поданими представником позивача, були затверджені нові відповідачі – власники домену #Букви Петро Терентьєв і Катерина Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду, через що суд ухвалив рішення направити матеріали позову новим відповідачам, викликати їх на судове засідання, яке відбудеться 29 жовтня 2020 року.
Теги: Офіс Президента, Василь Стус, Вахтанг Кіпіані, Віктор Медведчук

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