Президент США Дональд Трамп своєю забороною американським компаніям мати справу з китайським сервісом WeChat поставив під загрозу продажу iPhone на одному з найважливіших для Apple ринку.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що через розпорядження Трампа заблокувати додаток, яке він підписав напередодні, Apple не зможе поширювати WeChat через магазин додатків. І всі транзакції, пов’язані з WeChat, будуть заблоковані.

За даними видання, додаток WeChat займає центральне місце в цифровому житті в Китаї. Через нього роблять покупки, проводять різні платежі, використовують його “для всіх форм ділових та особистих комунікацій”.

WeChat повинні встановлювати і відвідувачі країни, інакше ризикують зіткнутися з неможливістю сплатити навіть дрібні покупки, зазначає агентство.

Таким чином, пише Bloomberg, жителі Китаю та інших країн Азії швидше за все не захочуть купувати iPhone, якщо встановити на них WeChat буде неможливо.

Видання також припускає, що якщо Apple не знайде спосіб якимось чином обійти заборону Трампа, то китайські споживачі, у яких є гроші на придбання iPhone, витратять їх на висококласні моделі Huawei.