Про це свідчить медіадослідження інтернет- аудиторії України.
Зокрема, соцмережа “Одноклассники” посіла 5 місце у рейтингу, російська пошукова система Yandex опинилася на 6 позиції, а “Вконтакте” зайняла 9 сходинку.
Слід зазначити, що згідно з ранжуванням за середньоденною часткою, популярність заблокованих російських сайтів останнім часом знижується.
Водночас, до трійки найпопулярніших сайтів увійшли: Google (середньоденна частка відвідування 62 %), Youtube (43 %) та Facebook (30 %).
- 16 травня 2017 року Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО, яке блокує на три роки доступ до “Яндексу”, соцмереж “ВКонтакте”, “Однокласники” і сервісу Mail.ru. Реакція людей не змусила себе довго чекати. Соцмережі спалахнули від обурення або, навпаки, радісних повідомлень. А хтось просто жартував.