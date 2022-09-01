Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Сергій Жадан.
Він опублікував скриншот переписки з міланським клубом Slaughter Club у якому 2 вересня повинен був відбутись концерт гурту.
Жадану повідомили, що вимушені скасувати концерт його гурту, оскільки в Італії “заборонено проводити концерти та збирати гроші на війну”.
“Ми повертаємо гроші та скасовуємо концерт. Ми нічого не можемо зробити, інакше нас арештують”, – мовиться у повідомленні від клубу.
У відповідь Сергій Жадан пояснив, що за виручені з благодійного туру кошти будуть придбані автівки для ЗСУ, а не зброя, однак у Slaughter Club лише відповіли, що “не можуть так ризикувати”.
“Ну і ще таке. Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі граються в пацифізм та подвійні стандарти й щиро вважають, що захищаючи свої життя й свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з гвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами. Чесно, кажучи, соромно й противно. Доки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, XX століття не всіх навчило відповідальності”, – прокоментував ситуацію Сергій Жадан.
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