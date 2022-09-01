Благодійний концерт українського рок-гурту "Жадан і Собаки" у Мілані було скасовано. Клуб, у якому повинен був відбутись концерт, відмовився надавати своє приміщення після того, як власники дізнались, що виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Сергій Жадан.

Він опублікував скриншот переписки з міланським клубом Slaughter Club у якому 2 вересня повинен був відбутись концерт гурту.

Жадану повідомили, що вимушені скасувати концерт його гурту, оскільки в Італії “заборонено проводити концерти та збирати гроші на війну”.

“Ми повертаємо гроші та скасовуємо концерт. Ми нічого не можемо зробити, інакше нас арештують”, – мовиться у повідомленні від клубу.

У відповідь Сергій Жадан пояснив, що за виручені з благодійного туру кошти будуть придбані автівки для ЗСУ, а не зброя, однак у Slaughter Club лише відповіли, що “не можуть так ризикувати”.

“Ну і ще таке. Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі граються в пацифізм та подвійні стандарти й щиро вважають, що захищаючи свої життя й свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з гвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами. Чесно, кажучи, соромно й противно. Доки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, XX століття не всіх навчило відповідальності”, – прокоментував ситуацію Сергій Жадан.