Про це повідомив сам нардеп.
У коментарі виданню “Страна”, нардеп сказав, що претензій до роботи комунальників не має.
“А я без претензій. Поставив машину в недозволеному місці, її евакуювали. Воно неприємно, але стимулює дотримуватися правил дорожнього руху, тому що багато часу і сил йде, щоб її забрати. Ніяких проблем немає. Забрали одну – пересів в іншу, одну з шести, які так любить рахувати “колективна бігусятина”, – сказав він.
А ще Дубинський закликав українців паркуватися за правилами.
- Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський обізвав журналіста проєкту “Бігус” за те, що він сфотографував припаркований із порушенням автомобіль нардепа.