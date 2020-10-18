У неділю, 18 жовтня, з вулиці Десятинної у Києві за неправильну парковку евакуювали автомобіль народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Про це повідомив сам нардеп.

У коментарі виданню “Страна”, нардеп сказав, що претензій до роботи комунальників не має.

“А я без претензій. Поставив машину в недозволеному місці, її евакуювали. Воно неприємно, але стимулює дотримуватися правил дорожнього руху, тому що багато часу і сил йде, щоб її забрати. Ніяких проблем немає. Забрали одну – пересів в іншу, одну з шести, які так любить рахувати “колективна бігусятина”, – сказав він.

А ще Дубинський закликав українців паркуватися за правилами.