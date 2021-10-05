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Забрали техніку та видалили відео: на знімальну групу «Схем» напали під час інтерв’ю з головою «Укрексімбанку»

На журналістів програми "Схеми" напали в "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

Вівторок, 5 жовтня 2021, 11:00

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”, – зазначила керівниця програми розслідувань “Схеми” Наталка Седлецька.

Зокрема, Овсяний під час заздалегідь запланованого інтерв’ю поставив запитання керівнику державного банку, щоб отримати його позицію для розслідування, публікація якого запланована на один з найближчих випусків програми “Схеми” (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший).

Після цього охоронці спробували зупинити запис на одній з камер Радіо Свобода, “скрутили” оператора, відібрали у нього флешку із записаним відео з другої камери, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Весь цей час знімальна група залишалась заблокована у кабінеті голови правління банку у його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики “Укрексімбанку” Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора “Схем”.

Вони оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене. Водночас журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Пізніше журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

“Ситуація абсолютно неординарна. Фактично злочинні дії вчиняються в державному банку, в центральному офісі, в кабінеті голови правління. Це створення перешкод журналістам в їхній діяльності, вилучення зібраного матеріалу, утримання їх – або як заручників або просто незаконне утримання з метою вилучення зібраного матеріалу, фактично проведений їх обшук з метою виявлення чи не приховують вони при собі зібраний матеріал – це безпрецедентна дія. Я сподіваюся, що Національна поліція правильно прокваліфікує зазначені дії і розслідує цю непересічну подію”, – заявив адвокат “Схем” Анатолій Попов.

Редакція “Радіо Свобода” звернулась до “Укрексімбанку” з проханням прокоментувати ці події. У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар зі своєю позицією.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Крім того, інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

ДОВІДКА. Євген Мецгер очолив “Укрексімбанк” у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.

Як повідомлялось, 21 липня на кореспондента #Букв Олександра Кужельного було вчинено напад поблизу будівлі Шостого апеляційного адміністративного суду. Інцидент відбувся під час акції представників праворадикальних організацій, які вимагали депортації анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка. Учасники акції спершу вимагали від кореспондента #Букв припинити виконання редакційного завдання, а після цього вдались до фізичного насильства. На місці були й представники правоохоронних органів, зокрема, поліції діалогу. Однак це не спинило агресивно налаштованих молодиків від провокацій та нападу.

Теги: Євген Мецгер, журналісти, злочини проти журналістів, напад на журналіста, Схеми, Укрексімбанк

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