Українка Анастасія Гудима розповіла, що у міжміській електричці у Німеччині потрапила у скандал через помилку у квитку. Провідниця висадила її з дитиною, сказавши, аби вона "забиралась в Україну, бо тут їй нема що робити". Жінка вважає, що зіткнулася з "дискримінацією за національною ознакою".

Джерело: керівниця Координаційного центру мовлення нацменшин Національної суспільної телерадіокомпанії Анастасія Гудима у Facebook.

11 червня українка разом із дитиною прямувала електричкою з Клоппенбурга у місто Оснабрюк (Нижня Саксонія), де мала пересісти на автобус. Під час поїздки вона виявила, що випадково придбала квиток на 12 червня. Вона сказала провідниці, яка якраз підійшла, що може вже в електричці придбати квиток на потрібну дату, оскільки сталася помилка. Таке розв’язання проблеми дозволене за правилами німецької залізниці.

“Пані бере до рук мій паспорт, після чого німецькою реагує “ааааа Україна, ну все ясно” і ще щось дуже швидко і голосно говорить, вигукує, сміється, я не вловила зміст”, – розповіла українка.

Працівниця не розуміла англійської мови, натомість вимагала ID картку та “чомусь німецьку адресу”. Гудима пояснила, що має туристичну подорож і повертається додому, а також що вона не переселенка і не отримує фінансової допомоги.

Після цього провідниця кинула їй її паспорт. Анастасія Гудима намагалася вибачитися за інцидент, пояснивши, що має право придбати новий квиток, але провідниця стала її виганяти. Українка подзвонила другові, який мешкає у Німеччині й володіє німецькою, попросивши його про допомогу.

“Друг перепрошує за помилку в даті квитка, спокійно каже, що вже купує онлайн квиток на сьогодні й надсилає мені, аби вона перевірила. Вона кричить – ні. Друг пояснює, що у мене пересадка на автобус і я поспішаю і, що купити квиток всі мають право безпосередньо у потязі. Пані не дослуховує, кидає мій телефон на сидіння поряд, коли з телефона ще чутно пояснення друга. Пані в ту ж мить хапає мій рюкзак (мої особисті речі!!!) і швидко йде з ним до виходу, кричучи – ausgehen (виходь)”, – пише жінка.

Під час зупинки потяга провідниця винесла рюкзак жінки на перон. Гудима наголосила, що працівниця вчиняє протиправні дії, але та їй відповіла, щоб “вона забиралась в Україну, адже тут їй нема що робити”.

“Чому я відчула дискримінацію саме за національною ознакою? При погляді на мій паспорт пані стала агресивною”, – додала вона.

Українка сказала, що написала у посольство та заяву у поліцію, а також скаргу перевізнику NordWestBahn.