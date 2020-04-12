Затримали двох чоловіків, які причетні до наймасштабнішої пожежі на Житомирщині

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

“Вчора (10 квітня) затримали двох паліїв, які спричинили наймасштабнішу пожежу на Житомирщині, котру вже тиждень гасять близько 150 рятувальників та лісників”, – йдеться в повідомленні.

що на її ліквідацію довелося викликати підмогу – пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей та пожежну авіацію ДСНС.

За тиждень було здійснено 280 вильотів та скинуто в епіцентр вогняної стихії майже 1500 тонн води.

“Можете порахувати, у скільки державі обійдеться гасіння пожежі”, – йдеться в повідомленні пресслужби.

Відзначається, що сухостій підпалили двоє чоловіків 1991 та 1989 р.н.

“До речі, їх затримали лісники Народицького спецлісгоспу у той момент, коли злочинці знову палили сухостій, тепер вже поблизу села Рубежівка – один на полі, інший – у лісосмузі. За інформацією Народицького відділення поліції, обидва чоловіки зізналися у попередньому підпалі поблизу села Гуто-Марятин (це сусіднє з Рубежівкою), котрий і призвів до наймасштабнішої пожежі на Житомирщині, наслідки якої будуть катастрофічними і для людей, і для навколишнього середовища”, – зазначають у ДСНС.