Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.
“Вчора (10 квітня) затримали двох паліїв, які спричинили наймасштабнішу пожежу на Житомирщині, котру вже тиждень гасять близько 150 рятувальників та лісників”, – йдеться в повідомленні.
що на її ліквідацію довелося викликати підмогу – пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей та пожежну авіацію ДСНС.
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За тиждень було здійснено 280 вильотів та скинуто в епіцентр вогняної стихії майже 1500 тонн води.
“Можете порахувати, у скільки державі обійдеться гасіння пожежі”, – йдеться в повідомленні пресслужби.
Відзначається, що сухостій підпалили двоє чоловіків 1991 та 1989 р.н.
“До речі, їх затримали лісники Народицького спецлісгоспу у той момент, коли злочинці знову палили сухостій, тепер вже поблизу села Рубежівка – один на полі, інший – у лісосмузі. За інформацією Народицького відділення поліції, обидва чоловіки зізналися у попередньому підпалі поблизу села Гуто-Марятин (це сусіднє з Рубежівкою), котрий і призвів до наймасштабнішої пожежі на Житомирщині, наслідки якої будуть катастрофічними і для людей, і для навколишнього середовища”, – зазначають у ДСНС.
- Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження вже заподіяла збитки в кілька десятків мільйонів гривень. При цьому її досі не загасили.