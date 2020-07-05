5 липня консул України в Греції прибув до поліцейського відділку, де знаходяться 17 затриманих українців. Громадянам України доставили питну воду та засоби особистої гігієни.

Про це йдеться в коментарі посольства України в Греції.

У посольстві розповіли, що вночі 4 липня було отримано звернення на “гарячу лінію” щодо 17-ти громадян України, яких не пропустили в аеропорту Афін.

Черговий консул негайно встановив контакт з українцями: їм намагалися забезпечити належні умови перебування в ізоляторі

“Завдяки проведеній роботі з поліцією українцям дозволили додатково купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту. З партнерами компаній Wizzair та Rayanair підтверджено забезпечення пасажирів харчуванням”, – йдеться в повідомленні посольства.

Українців відправлять зворотними рейсами Афіни – Київ:

Wizzair – 07.07 о 21:55;

Ryanair – 06.07 (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження).

“Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до громадян України, які віднесені до категорії “небажані”, не застосовувалася процедура “депортації”, – зазначили в посольстві.

Там також підкреслили, що це не перший випадок, коли вищезгадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на заборону.

На сайті посольства України в Греції 1 липня опублікована інформація, в якій говориться, що українці не включені в список країн, громадянам яких дозволено в’їзд в ЄС.