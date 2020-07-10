Оперативники Національної поліції України затримали трьох громадян, які підозрюються в підриві автомобіля "Укрпошти" в Полтавській області та викраденні 2,7 млн гривень.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

“Півгодини тому співробітники карного розшуку Національної поліції затримали трьох громадян, які ґрунтовно підозрюються у скоєнні зухвалого пограбування автомобіля “Укрпошти” на Полтавщині. Тих самих, що викрали 2,7 млн гривень”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, для розкриття цього злочину знадобилося три дні.

У прес-службі уточнили, що водій “Газелі”, над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, поки ще перебуває в реанімації.

Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення інших осіб, причетних до даного злочину.

Про пограбування автомобіля стало відомо у вівторок, 7 липня. Інцидент стався в районі населеного пункту Тишки.

Зловмисники підірвали автомобіль “Газель”, який належить “Укрпошті”, і заволоділи грошима, а також табельним пістолетом охоронця.

У результаті нападу двоє людей, котрі знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.