Про це поінформували в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.
“Півгодини тому співробітники карного розшуку Національної поліції затримали трьох громадян, які ґрунтовно підозрюються у скоєнні зухвалого пограбування автомобіля “Укрпошти” на Полтавщині. Тих самих, що викрали 2,7 млн гривень”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, для розкриття цього злочину знадобилося три дні.
У прес-службі уточнили, що водій “Газелі”, над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, поки ще перебуває в реанімації.
Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення інших осіб, причетних до даного злочину.
Про пограбування автомобіля стало відомо у вівторок, 7 липня. Інцидент стався в районі населеного пункту Тишки.
Зловмисники підірвали автомобіль “Газель”, який належить “Укрпошті”, і заволоділи грошима, а також табельним пістолетом охоронця.
У результаті нападу двоє людей, котрі знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.
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