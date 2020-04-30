Covid-19 Україна

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Заборгованість по оплаті послуг ЖКГ може привести до перебоїв, — Кличко

Заборгованість по оплаті комунальних послуг в Києві може привести перебоїв їх надання.

Четвер, 30 квітня 2020, 14:42

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу в четвер.

“Через обмежувальних заходів, люди та підприємства зіткнулися з фінансовими проблемами. Це вплинуло на рівень оплати комунальних послуг. На сьогодні в Києві загальна заборгованість за комунальні послуги становить майже 6 млрд грн. Це — дуже велика сума. Хочу зазначити, що тенденція до зменшення рівня оплати може привести до перебоїв з наданням комунальних послуг “, – сказав Кличко.

Мер Києва нагадав, що на час карантину діє знижка в 10% на оплату комунальних послуг, а також закликав користуватися он-лайн сервісами при оплаті.

  • Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 60 осіб. Зокрема, ще один випадок зафіксовано в Києво-Печерській Лаврі.
Теги: услуги ЖКХ, Віталій Кличко, Київ

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