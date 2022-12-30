Резервна лінія живлення Запорізької АЕС була від'єднана через пошкодження внаслідок російських обстрілів ввечері 29 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії, посилаючись на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

“Резервна лінія електропередач напругою 330 кВ на ЗАЕС була відключена вчора пізно ввечері через пошкодження, спричинені обстрілами”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за словами група експертів МАГАТЕ, яка знаходиться на ЗАЕС, у четвер о 21:35 втратила зв’язок з резервною лінією “Феросплавна 1” внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра.

Водночас масштаби пошкодження ще не визначили, але роботи з відновлення лінії вже тривають, пишуть в МАГАТЕ.

Також експерти МАГАТЕ повідомили, що чули звуки гучних вибухів, які лунали з відстані кількох сотень метрів від об’єкта, в районі водного каналу, що з’єднує розташовану поруч Запорізьку ТЕС з річкою Дніпро.