Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ у Twitter.
“Українська Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час конфлікту”, — йдеться в повідомленні.
Водночас в організації не уточнили, обстріли з чийого саме боку призводять до пошкодження ліній електропередач.
У МАГАТЕ заявили, що лінію 750 кВ відновили у той же день, коли “Енергоатом” сповістив про доставлення запчастин для ремонту ЛЕП ЗАЕС, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть використати як резервне джерело живлення: “Попри те, що стан енергопостачання ЗАЕС протягом минулого тижня покращився, ситуація все ще залишається нестабільною, і я ініціював консультації з відповідними сторонами, спрямовані на термінове встановлення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС”, — сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
- 16 вересня 2022 року, колона з 25 вантажівок “Енергоатому”, пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.
- Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.