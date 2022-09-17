Після того, як внаслідок російських обстрілів 'єднання на Запорізькій АЕС було зруйноване, станція знову отримує живлення від української електромережі.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ у Twitter.

“Українська Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час конфлікту”, — йдеться в повідомленні.

Водночас в організації не уточнили, обстріли з чийого саме боку призводять до пошкодження ліній електропередач.

У МАГАТЕ заявили, що лінію 750 кВ відновили у той же день, коли “Енергоатом” сповістив про доставлення запчастин для ремонту ЛЕП ЗАЕС, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть використати як резервне джерело живлення: “Попри те, що стан енергопостачання ЗАЕС протягом минулого тижня покращився, ситуація все ще залишається нестабільною, і я ініціював консультації з відповідними сторонами, спрямовані на термінове встановлення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС”, — сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.