До Запорізької АЕС відновлено зовнішнє електропостачання. Станція була два дні відключена внаслідок обстрілів російських військових.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Відновлення двох ліній електропередачі ЗАЕС розпочалося 4 листопада. Лінія 750 кіловольтів (кВ) і резервна лінія 330 кВ, які постачають електроенергію з мережі, було відремонтовано.

Ще відновлено електропостачання на всі шість енергоблоків ЗАЕС. Вимкнено і переведено в режим очікування вісім аварійних дизель-генераторів.

Нині електроенергією шести реакторів ЗАЕС знову забезпечує лінія 750 кВ. Вона необхідна для охолодження та виконання інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту. Зокрема знову забезпечується четвертий блок, який наприкінці жовтня втратив зв’язок з лінією 750 кВ внаслідок обстрілів.

Гендиректор Рафаель Гроссі наголосив, що відновлення відбулося завдяки “мужньому персоналу Запорізької атомної електростанції”. Він додав, що попри те, що співробітникам вдавалося підтримувати безпечну роботу шести енергоблоків — “далі так тривати не може”.

“Я неодноразово закликав до термінового створення навколо ЗАЕС охоронної зони ядерної безпеки, щоб запобігти ядерній аварії. Ми не можемо дозволити собі втрачати час. Ми повинні діяти, поки не стало надто пізно”, — сказав гендиректор.