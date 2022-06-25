Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Поки що відомо про 9 повністю зруйнованих об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині.
Загалом 123 об’єкти культурної спадщини зазнали руйнацій та пошкоджень внаслідок обстрілів російських загарбників. Серед них: 21 пам’ятка національного значення, 95 – місцевого значення, 7 об’єктів культурної спадщини та 100 об’єктів цінної історичної забудови.
Також було пошкоджено або знищено 144 релігійні споруди, 51 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування
Російські окупанти знищили 43 меморіальні пам’ятники на честь історичних особистостей та подій XIX- XXI ст. До того ж було пошкоджено 79 споруд будинків культури, театрів та бібліотек.
Нагадаємо, що руйнування об’єктів культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 р.
“Ми продовжуємо привертати до злочинів росіян увагу світової спільноти, щоб ця країна була покарана та відсторонена від культурного й інформаційного життя цивілізованого світу”, – йдеться у повідомленні Олександра Ткаченка.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики України не згодні з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення Євробачення-2023 в Україні, а також вимагають додаткових перемовин щодо конкурсу.
- Нещодавно повідомлялось про відкриття кримінального провадження щодо викрадення росіянами з тимчасово окупованих міст України предметів, що мають значну історичну та культурну цінність. #Букви надіслали запити щодо причин, через які ці предмети не було евакуйовано в більш безпечні місця для зберігання. Попри те, що закон зобов’язує органи державної влади надавати відповіді на інформаційні запити до закінчення граничних строків для відповіді, у Мінкульті так і не надали жодних пояснень.
- Раніше повідомлялося, що на тлі бомбардувань та ракетних обстрілів Києва містяни встановлюють у столиці захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. Наприклад, сьогодні кияни зробили додатковий захист для пам’ятника Петру Сагайдачному та Княгині Ользі.