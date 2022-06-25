Станом на 24 червня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало 396 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини України.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Поки що відомо про 9 повністю зруйнованих об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині.

Загалом 123 об’єкти культурної спадщини зазнали руйнацій та пошкоджень внаслідок обстрілів російських загарбників. Серед них: 21 пам’ятка національного значення, 95 – місцевого значення, 7 об’єктів культурної спадщини та 100 об’єктів цінної історичної забудови.

Також було пошкоджено або знищено 144 релігійні споруди, 51 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування

Російські окупанти знищили 43 меморіальні пам’ятники на честь історичних особистостей та подій XIX- XXI ст. До того ж було пошкоджено 79 споруд будинків культури, театрів та бібліотек.

Нагадаємо, що руйнування об’єктів культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 р.

“Ми продовжуємо привертати до злочинів росіян увагу світової спільноти, щоб ця країна була покарана та відсторонена від культурного й інформаційного життя цивілізованого світу”, – йдеться у повідомленні Олександра Ткаченка.