Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ) зафіксувала понад 300 незаконних вбивств у більше як 30 населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях.

Про це йдеться на офіційні сторінці представництва ООН в Україні.

У доповіді Управління ООН з прав людини задокументовано, що чимало військових засобів і методів порушували норми міжнародного гуманітарного права (МГП), які регулюють ведення бойових дій. Доповідь охоплює період від 24 лютого до 15 травня 2022 року.

У багатьох випадках Збройні сили Російської Федерації не дотримувалися принципів розрізнення, пропорційності та запобіжних заходів, щоб уникнути або щонайменше звести до мінімуму загибель цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів.

“Зафіксовано незаконні вбивства, включно із стратами цивільних осіб у понад 30 населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях, скоєні, коли ці території перебували під контролем Збройних сил Російської Федерації наприкінці лютого та в березні. Станом на 15 травня Моніторингова місія ООН з прав людини отримала інформацію про понад 300 таких вбивств”, – йдеться у доповіді Управління ООН з прав людини.

Також у повідомленні зазначається, що ця цифра може збільшитися, коли з’являтимуться нові докази. Тільки в Бучі Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала щонайменше 50 цивільних осіб, які були вбиті російськими загарбниками під час окупації. У доповіді також описані випадки катування та жорстокого поводження з цивільними.

Місія ООН змогла перевірити та підтвердити 23 випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, зокрема, зґвалтування, катування, погрози сексуального насильства.

Виявлено 248 випадків свавільного затримання представників місцевих органів влади, журналістів, активістів громадянського суспільства та інших цивільних осіб. Також зафіксовано 17 випадків загибелі журналістів, працівників медіа та блогерів під час бойових дій, а також ще 14 випадків поранення журналістів.