Covid-19 Україна

оновлено 10.12.2020 о 15:02

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«Загадковий» моноліт, який знайшли в Києві, виявився рекламою інтернет-магазину

Сьогодні низка ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли "загадковий" моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину "АЛЛО".

Четвер, 10 грудня 2020, 15:41

Про це повідомляють #Букви.

Наразі моноліт стоїть на Замковій горі в Києві. Зовні він схожий на ті, що митці арт-групи The Most Famous Artist встановили в пустелі американського штату Юта, в Румунії і в штаті Каліфорнія.

Але на “українському” спорудженні є напис: “Новий поштовий оператор України АЛЛО Express. Тицяй – доставимо”.

Зазначимо, що КП “Київблагоустрій” вже помітило об’єкт та зафіксувало порушення.

Фото: #Букви

  • Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта,  виявили загадкову триметрову металеву стелу. 29 листопада вона зникла.
  • Також у Румунії з’явився загадковий металевий моноліт схожий на той, що був знайдений в пустелі американського штату Юта. 2 грудня стало відомо, що моноліт зник.
  • 3 грудня черговий моноліт з’явився на вершині гори Пайн в американському місті Атаскадеро (штат Каліфорнія).
  • Згодом арт-група The Most Famous Artist заявила, що саме вона встановила загадкові моноліти.

 

Теги: Алло, фото, Київ, Київблагоустрій, магазин, моноліт, США, реклама

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