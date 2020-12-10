«Загадковий» моноліт, який знайшли в Києві, виявився рекламою інтернет-магазину

Про це повідомляють #Букви.
Наразі моноліт стоїть на Замковій горі в Києві. Зовні він схожий на ті, що митці арт-групи The Most Famous Artist встановили в пустелі американського штату Юта, в Румунії і в штаті Каліфорнія.
Але на “українському” спорудженні є напис: “Новий поштовий оператор України АЛЛО Express. Тицяй – доставимо”.
Зазначимо, що КП “Київблагоустрій” вже помітило об’єкт та зафіксувало порушення.
- Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта, виявили загадкову триметрову металеву стелу. 29 листопада вона зникла.
- Також у Румунії з’явився загадковий металевий моноліт схожий на той, що був знайдений в пустелі американського штату Юта. 2 грудня стало відомо, що моноліт зник.
- 3 грудня черговий моноліт з’явився на вершині гори Пайн в американському місті Атаскадеро (штат Каліфорнія).
- Згодом арт-група The Most Famous Artist заявила, що саме вона встановила загадкові моноліти.