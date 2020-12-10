«Загадковий» моноліт, який знайшли в Києві, виявився рекламою інтернет-магазину

Сьогодні низка ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли "загадковий" моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину "АЛЛО".

Про це повідомляють #Букви.

Наразі моноліт стоїть на Замковій горі в Києві. Зовні він схожий на ті, що митці арт-групи The Most Famous Artist встановили в пустелі американського штату Юта, в Румунії і в штаті Каліфорнія.

Але на “українському” спорудженні є напис: “Новий поштовий оператор України АЛЛО Express. Тицяй – доставимо”.

Зазначимо, що КП “Київблагоустрій” вже помітило об’єкт та зафіксувало порушення.