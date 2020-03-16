Про це повідомляє британська компанія BBC.
Сатоші Уемацу зазначив, що люди з обмеженими можливостями, що мали вади мовлення, не мали прав людини.
30-річний Уемацу раніше працював у лікувальному закладі, розташованому поблизу Токіо.
Зазначається, що випадок є одним з найжахливіших й шокуючих масових вбивств в Японії через свою жорстокість.
Засуджений Уемацу сказав, що “немає сенсу жити” людям з психічними вадами, і що він “повинен це робити заради суспільства”.
В понеділок районний суд Йокогами призначив йому покарання у вигляді смертної кари повішання. Уемацу, в свою чергу, заявив, що не планує оскаржувати вирок.
- Нагадаємо, під час нападу в Японії було вбито 19 людей.