Японець був засуджений до смертної кари за напад у 2016 році, який спричинив загибель 19 людей із інвалідністю у будинку для пристарілих.

Про це повідомляє британська компанія BBC.

Сатоші Уемацу зазначив, що люди з обмеженими можливостями, що мали вади мовлення, не мали прав людини.

30-річний Уемацу раніше працював у лікувальному закладі, розташованому поблизу Токіо.

Зазначається, що випадок є одним з найжахливіших й шокуючих масових вбивств в Японії через свою жорстокість.

Засуджений Уемацу сказав, що “немає сенсу жити” людям з психічними вадами, і що він “повинен це робити заради суспільства”.

В понеділок районний суд Йокогами призначив йому покарання у вигляді смертної кари повішання. Уемацу, в свою чергу, заявив, що не планує оскаржувати вирок.