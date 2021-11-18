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Загибель Галини Гатчінс: помічниця режисера фільму «Іржа» подала до суду на Алека Болдвіна

Помічниця режисера щодо сценарію фільму “Іржа“ Мемі Мітчелл подала до суду на продюсера та актора Алека Болдвіна, який випадково застрелив під час знімання операторку Галину Гатчінс.

Четвер, 18 листопада 2021, 10:40

Галина Гатчінс

Фото: halynahutchinsdp.com

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Мітчелл, яка викликала поліцію після смертельного пострілу, заявила в позові, що у сценарії фільму не було прописано епізод із револьвером.

За словами позивачки, камери того дня були налаштовані таким чином, щоб знімати обличчя Болдвіна, криваву пляму на його плечі та тулуб “у міру того, як він тягнувся до кобури, щоб дістати зброю“.

“У сценарії нічого не говорилося про те, що Болдвін або будь-хто інший повинен був вистрілити”, – стверджує жінка.

Вона також заявила, що Болдвін “навмисно”, “без поважної причини” зробив постріл.

Крім того, Мітчелл вважає, що актор сам зобов’язаний був перед фільмуванням перевірити, чи був заряджений револьвер.

Вона також додала, що було порушено протокол безпеки, розроблений для забезпечення безпеки під час використання вогнепальної зброї на зніманні, про що свідчить, наприклад, наявність бойових патронів на майданчику.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Серж Світний, головний світлооператор фільму “Іржа”, під час знімання якого актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс, подав до суду на членів знімальної групи.

  • Як відомо, під час знімання фільму  “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові. Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
  • Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час знімання картини “Іржа”, Метью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.
  • Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті та прощання із застреленою операторкою Галиною Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час знімання картини “Іржа”.
  • Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.
Теги: Алек Бодвін, Галина Гатчінс, Іржа, позов, Серж Світний, суд

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