Загибель Галини Гатчінс: помічниця режисера фільму «Іржа» подала до суду на Алека Болдвіна

Помічниця режисера щодо сценарію фільму “Іржа“ Мемі Мітчелл подала до суду на продюсера та актора Алека Болдвіна, який випадково застрелив під час знімання операторку Галину Гатчінс.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Мітчелл, яка викликала поліцію після смертельного пострілу, заявила в позові, що у сценарії фільму не було прописано епізод із револьвером.

За словами позивачки, камери того дня були налаштовані таким чином, щоб знімати обличчя Болдвіна, криваву пляму на його плечі та тулуб “у міру того, як він тягнувся до кобури, щоб дістати зброю“.

“У сценарії нічого не говорилося про те, що Болдвін або будь-хто інший повинен був вистрілити”, – стверджує жінка.

Вона також заявила, що Болдвін “навмисно”, “без поважної причини” зробив постріл.

Крім того, Мітчелл вважає, що актор сам зобов’язаний був перед фільмуванням перевірити, чи був заряджений револьвер.

Вона також додала, що було порушено протокол безпеки, розроблений для забезпечення безпеки під час використання вогнепальної зброї на зніманні, про що свідчить, наприклад, наявність бойових патронів на майданчику.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Серж Світний, головний світлооператор фільму “Іржа”, під час знімання якого актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс, подав до суду на членів знімальної групи.