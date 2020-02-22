Про це повідомили в ГУ Нацполіціі в Київській області.

“Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостини зі столиці”, – йдеться в повідомленні.

На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. У якості речового доказу правоохоронці вилучили пістолет марки “Jericho 941 PSL”, набої та гільзу.

За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах. Наразі тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою “Самогубство”.

В Atlantic Group підтвердили загибель Старицького.

“Із превеликим сумом повідомляємо, що вчора пізно ввечері загинув генеральний директор Atlantic Group Сергій Геннадійович Старицький. Наш холдинг і вся рекламна галузь України втратили справжнього професіонала, який зробив неоціненний внесок у розвиток сфери. Ініціатор, проактивний лідер та чудовий менеджер, він зумів задати темп розвитку галузі та впровадити світовий досвід ще від перших років незалежності України”, – наголосили у компанії.

Водночас, підприємець і президент швейцарського фонду “Скорочення ризиків” Володимир Костерін наголосив, що його друг Сергій Старицький був убитий, а не наклав на себе руки.

“Вчора стався трагічний інцидент, через який Сергій загинув. Зараз правоохоронні органи проводять розслідування. Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Так як це неправда. Інформація надходить від експертів іншого роду, стріляли з 3-5 метрів”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Президент компанії Ендрю Бейн розповів про останній робочий день загиблого.

“Ще вчора Сергій залишав офіс у чудовому настрої, нагадав мені про вихідні, з нетерпінням чекав зустрічі зі старим другом. Ми провели годину разом: обговорювали новий успішний проект, але більше розповідали один одному анекдоти. Наостанок він дуже вдало пожартував (цей жарт недоречний для публікації) і залишив офіс зі властивою лише йому усмішкою.

Неймовірно трагічний випадок. Протягом 27 років він був веселим, мудрим та добрим другом. Він міг розмовляти ввічливо та жартуючи однаково легко і з президентом, і з селянином, знаходити спільну мову навіть з найскладнішими людьми”, – написав він.

ДОВІДКА. Atlantic Group – перша комунікаційна мережа України, заснована в 1992. Вона об’єднує дивізіони Creative, Media, Marketing Services, PR & Public Affairs в складі групи AGAMA Communications, а також експертизу OOH та радіореклами під егідою Perekhid Outdoor.

Президентом компанії є американець Ендрю Бейн, який працював з більшістю міжнародних рекламодавців і комунікаційних компаній, що діють на території України і Центральної Азії.

Сергій Старицький став співзасновником Atlantic Group у 1992 році і був генеральним директором з моменту заснування холдингу. До приходу в Atlantic Group він працював у Державній телерадіокомпанії України керівником відділу Міжнародних та комерційних відносин. У 2005-2006 роках був головою правління телеканалу “Інтер”, але з 2007 відновив свою діяльність зі стратегічного управління Atlantic Group на посаді генерального директора.