Україна виступає проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить суті Мінських угод, може зайняти роки і призведе до заморожування конфлікту.

Про це розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” міністр оборони Андрій Загороднюк.

“Щодо розведення сторін. Ці дії можуть відбуватися в окремих точках, як гуманітарна складова – це наша позиція і до, і протягом, і після “нормандської зустрічі” – щоб люди могли перетинати лінію розмежування, щоб було хоча б якесь пожвавлення економіки в тому регіоні, тому що він надзвичайно депресивний. Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є хибним, і таким, що суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися?” – наголосив міністр.

Загороднюк уточнив, що розведення по всій лінії розмежування протяжністю 410 км може зайняти роки, що призведе до заморожування збройного конфлікту на Донбасі.

“А як можна роками проводити розведення? Воно би перейшло у заморожений конфлікт. А нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту. Деякі політики говорили і зараз говорять: “давайте визнавати це замороженим конфліктом”. Це і є неправильний шлях, тому що він, фактично, фіксує погодження з ситуацією, яка є наразі, і говорить: “ну все, це нам підходить”, “це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде”. Тоді напруга знімається, вже ніхто не говорить про повернення територій або говорить дуже мляво, і точно знімається напруга з усієї міжнародної спільноти, починає лобіюватися зняття санкцій, і все це триватиме десятиліття”, – пояснив Загороднюк.

За його словами, якщо Мінські угоди будуть виконуватися, то в розведенні військ по всій лінії немає сенсу.

“Цю війну можна завершити – вони мають просто виконати Мінські угоди та піти. У світі є різні конфлікти, є непорозуміння. Але в нас на сході України не було конфліктів до 2014 року, ніяких переслідувань на етнічному чи мовному підґрунті. Це конфлікт, який був створений у 2014 року абсолютно штучно. Як він був створений, так само його і можна завершити. Якщо Мінські угоди виконувати, то в суцільному розведенні по всій лінії немає сенсу”, – уточнив голова Міноборони.