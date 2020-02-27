Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у нього немає підтвердження про плани керівництва країни звільнити його з посади.

Про це він поінформував в інтерв’ю виданню LB.ua.

Відповідаючи на запитання, чи не збираються його звільнити, міністр заявив: “У мене немає ні найменшого підтвердження від керівництва країни про те, що це так”.

При цьому Загороднюк запевнив, що негайно напише заяву, якщо президент Володимир Зеленський все ж ухвалить рішення про його відставку.

“Чутки (про відставку, – ред.) ходять ще з минулого року. Зараз, я так розумію, трохи активізувалися. Якщо президент України скаже, що не бачить більше мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Ніяких проблем. Але на даний момент я не чув про невиконання якихось доручень, проектів в Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку”, – зазначив міністр.

Раніше народні депутати від “Слуги народу” в коментарі #Буквам повідомляли, що, за їхніми даними, президент Володимир Зеленський вже провів мінімум чотири співбесіди на посаду міністра оборони.