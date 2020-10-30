Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн "Великої сімки" заявив, що перемир'я на Донбасі все ще триває, але з провокаціями.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

У п’ятницю, 30 жовтня, Єрмак провів зустріч з послами країн “Великої сімки”. Під час зустрічі голова ОПУ проінформував послів про вчорашнє термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України та позачергове засідання уряду за участю Президента й ухвалені на них рішення, а також про підсумки місцевих виборів у країні.

Розмова також була присвячена ситуації на Донбасі. Єрмак, попри загострення та порушення бойовиками “тиші” на початку доби, запевнив послів у збереженні режиму припинення вогню.

“За його словами, режим припинення вогню на сході України триває вже майже 100 днів, однак мають місце провокації з боку незаконних збройних формувань з метою його зриву. Вчора під час таких ворожих обстрілів, на жаль, двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення. Ситуацією на місці нині займається начальник Генерального штабу, а Україна ініціювала сьогодні термінове засідання робочої групи з безпеки Тристоронньої контактної групи”,— заявив він.