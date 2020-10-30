Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
У п’ятницю, 30 жовтня, Єрмак провів зустріч з послами країн “Великої сімки”. Під час зустрічі голова ОПУ проінформував послів про вчорашнє термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України та позачергове засідання уряду за участю Президента й ухвалені на них рішення, а також про підсумки місцевих виборів у країні.
Розмова також була присвячена ситуації на Донбасі. Єрмак, попри загострення та порушення бойовиками “тиші” на початку доби, запевнив послів у збереженні режиму припинення вогню.
“За його словами, режим припинення вогню на сході України триває вже майже 100 днів, однак мають місце провокації з боку незаконних збройних формувань з метою його зриву. Вчора під час таких ворожих обстрілів, на жаль, двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення. Ситуацією на місці нині займається начальник Генерального штабу, а Україна ініціювала сьогодні термінове засідання робочої групи з безпеки Тристоронньої контактної групи”,— заявив він.
- Нагадаємо, близько 00:28 годин 30 жовтня бойовики відкрили прицільний вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Загинули двоє українських захисників.
- У зв’язку з цим українська сторона ініціювала термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі.
- Засідання розпочалося о 17:00 30 жовтня.