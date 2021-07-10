Протягом минулої доби, 9 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовий загинув, ще троє – поранені.

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру.

У районі Троїцького збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру.

Водночас, неподалік Новомихайлівки ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Авдіївки окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

А біля Оріхового російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї. В районі населеного пункту Кримське військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10”.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан їх здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 10 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Також біля Водяного, що на Приазов’ї, – з артилерійських систем калібру 122-мм. Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил”, – резюмували в ООС.