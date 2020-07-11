10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, ворог відкривав вогонь у бік позицій українських захисників з мінометів калібру 120 мм поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького та Хутору Вільного. На підступах до Новотошківського та Новолуганського, окрім цього калібру, противник здійснив обстріли ще й з 82-х мм мінометів. Крім того, по оборонних укріпленнях наших захисників поблизу Катеринівки агресор задіяв протитанковий ракетний комплекс.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, окупанти неодноразово вели вогонь по захисниках Водяного, використавши при цьому міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. У передмісті Авдіївки загарбники обстріляли наші опорні пункти з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також факти збройної активності противника зафіксовано біля Невельського, де противник двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А на підступах до Лебединського – з автоматичних станкових гранатометів.

Зазначається, що за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.

Для придушення вогневих засобів загарбників наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників. Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.