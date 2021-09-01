Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи з Донбасу провела позачергове засідання у зв'язку із грубими порушеннями незаконними збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню.

Про це повідомили в делегації України в ТКГ.

“Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушень режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання”, — наголосили в делегації України.

Під час зустрічі сторони обговорили числені грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема, обстріли противником району Авдіївки. Також обговорили роботу координаційного механізму для їх профілактики та у разі порушення.

Україна виступила за те, щоб підгрупа ТКГ була частиною координаційного механізму і допомагала верифікувати порушення режиму припинення вогню.