Про це повідомили в делегації України в ТКГ.
“Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушень режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання”, — наголосили в делегації України.
Під час зустрічі сторони обговорили числені грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема, обстріли противником району Авдіївки. Також обговорили роботу координаційного механізму для їх профілактики та у разі порушення.
Україна виступила за те, щоб підгрупа ТКГ була частиною координаційного механізму і допомагала верифікувати порушення режиму припинення вогню.
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