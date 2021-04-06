Українська делегація в Тристоронній контактній групі через загострення на Донбасі скликає екстрене позачергове засідання ТКГ.

Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що з моменту минулого засідання 30 березня внаслідок обстрілу позицій Збройних Сил України був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області.

Крім того, в результаті прицільного вогню противника (в тому числі, снайперського) загинули 3 військовослужбовці Збройних Сил України та ще 4 отримали бойові поранення і травми.

“Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів”, – наголосили в пресслужбі.

Виходячи з цього, керуючись пунктом 4 Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року за підсумками консультацій ТКГ від 29 вересня 2015 року глава Української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.