Від початку поточної доби, 2 квітня, російсько-окупаційні війська неодноразово порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення український військовослужбовець.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони України.

Так, станом на 12:00 було зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

На Луганському напрямку біля населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Крім того, ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу”, – зазначається в повідомленні.

(На відео – з 1:40)

Вчора, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ.

Унаслідок ворожих дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Їхній стан— задовільний.

На обстріли противника українські захисники дали адекватну відповідь.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ нарощує бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Так, цього тижня під контролем кадрових російських офіцерів у з’єднаннях і частинах “першого та другого армійських корпусів” проведені командно-штабні тренування у загальній системі управління 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з метою підтримання їх у готовності до застосування в умовах можливого загострення обстановки”, – наголосили в пресслужбі.

За даними розвідки, головні зусилля пропаганди РФ зосереджені на “переконанні світової спільноти у нібито правомірності та виправданості можливого застосування збройних сил РФ проти України, як дієвого інструменту з недопущення виникнення в Криму катастрофічної ситуації, насамперед екологічної”.