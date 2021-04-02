Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони України.
Так, станом на 12:00 було зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.
На Луганському напрямку біля населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
На Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Крім того, ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу”, – зазначається в повідомленні.
(На відео – з 1:40)
Вчора, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ.
Унаслідок ворожих дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Їхній стан— задовільний.
На обстріли противника українські захисники дали адекватну відповідь.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ нарощує бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Так, цього тижня під контролем кадрових російських офіцерів у з’єднаннях і частинах “першого та другого армійських корпусів” проведені командно-штабні тренування у загальній системі управління 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з метою підтримання їх у готовності до застосування в умовах можливого загострення обстановки”, – наголосили в пресслужбі.
За даними розвідки, головні зусилля пропаганди РФ зосереджені на “переконанні світової спільноти у нібито правомірності та виправданості можливого застосування збройних сил РФ проти України, як дієвого інструменту з недопущення виникнення в Криму катастрофічної ситуації, насамперед екологічної”.
- У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- 31 березня стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.