У четвер, 8 квітня, внаслідок обстрілу незаконних збройних формувань РФ на Донбасі загинув один військовий зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомили у вечірньому зведенні штабу ООС.

Від початку доби 8 квітня і до 17-ї години бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню. Мали місце 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури.

Зокрема, незаконні збройні формування відкривали вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне — з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, зокрема, по об’єктах цивільної інфраструктури.

Поблизу Широкиного ворог застосував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське — станкові протитанкові гранатомети.

“Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, — повідомили у штабі.

У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Під час візиту в зону ООС 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку поточного року загинули 26 українських військових.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.