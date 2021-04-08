Про це повідомили у вечірньому зведенні штабу ООС.
Від початку доби 8 квітня і до 17-ї години бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню. Мали місце 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури.
Зокрема, незаконні збройні формування відкривали вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне — з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, зокрема, по об’єктах цивільної інфраструктури.
Поблизу Широкиного ворог застосував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське — станкові протитанкові гранатомети.
“Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, — повідомили у штабі.
У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
Під час візиту в зону ООС 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку поточного року загинули 26 українських військових.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.
Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- За останні дні керівництво держави проінформувало про загострення на Донбасі Велику Британію, Канаду та інші країни.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.