Про це повідомляє пресслужба ОТУ “Північ” у соцмережі Facebook.
“Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, у смузі відповідальності ОТУ “Північ”, внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, – сказано в повідомленні.
Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Про інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
“Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню”, наголошується у повідомленні.
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