Про це у Facebook повідомила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

“Львівщина втратила ще одного Героя. Загинув мешканець Жидачева Байтала Ігор Миколайович 1995 р.н. Військовослужбовець 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади віддав життя захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Без сина залишилися двоє батьків, без брата – двоє сестер”, – написала вона.

Крім того, голова львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що батьки Ігоря втратили сина у той час, коли обоє захворіли на коронавірус.

На Facebook сторінці 10-ї гірсько-штурмової бригади напередодні з’явилося повідомлення про зникнення бійця (ім’я з етичних міркувань поки не розголошується).

“Про те, що саме трапилось можна буде розмірковувати лише після встановлення всіх обставин події. До останнього була надія, що він живий та з ним все гаразд. Але, на жаль, чуда не трапилось. Сьогодні, на КПВВ Мар’їнка, від представників російсько-окупаційних військ, була проведена процедура передачі тіла загиблого військовослужбовця нашої бригади”, – йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що ім’я, після сповіщення близьких, буде повідомлено додатково. Чи був це саме Батайло – не уточнюється.