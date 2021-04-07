«Загострення на Донбасі залежить тільки від Путіна», — Данілов

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексія Данілова, ескалація ситуації на Донбасі залежить лише від президента Росії Володимира Путіна. Україна загострювати конфлікт не має наміру.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Lb.ua.

“Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашого боку ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент [України] робить все від нього залежне. Путіну людей не шкода, це велика проблема”, – заявив Данілов.

На запитання, чому РФ почала посилювати ситуацію саме зараз, Данілов відповів, що на це могли вплинути кілька факторів.

” Китайський ковід перегорнув догори дриґом увесь світ. Певні політичні процеси, заміна лідерів відбуваються в Європі – Меркель скоро йде на відпочинок. У Сполучених Штатах – зміна влади. США, Японія, Індія й Австралія створюють власний союз для захисту від впливу Китаю у регіоні Індійського та Тихого океанів. Індія, яка багато співпрацювала з Російською Федерацією, зараз співпрацює зі Сполученими Штатами. Відбуваються тектонічні процеси”, – говорить секретар РНБО.

Він акцентував, що зі свого боку Україна точно не збирається займатися будь-якими провокаційними діями щодо Росії.