Covid-19 Україна

оновлено 07.04.2021 о 17:01

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«Загострення на Донбасі залежить тільки від Путіна», — Данілов

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексія Данілова, ескалація ситуації на Донбасі залежить лише від президента Росії Володимира Путіна. Україна загострювати конфлікт не має наміру.

Середа, 7 квітня 2021, 16:31

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Lb.ua.

“Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашого боку ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент [України] робить все від нього залежне. Путіну людей не шкода, це велика проблема”, – заявив Данілов.

На запитання, чому РФ почала посилювати ситуацію саме зараз, Данілов відповів, що на це могли вплинути кілька факторів.

” Китайський ковід перегорнув догори дриґом увесь світ. Певні політичні процеси, заміна лідерів відбуваються в Європі – Меркель скоро йде на відпочинок. У Сполучених Штатах – зміна влади. США, Японія, Індія й Австралія створюють власний союз для захисту від впливу Китаю у регіоні Індійського та Тихого океанів. Індія, яка багато співпрацювала з Російською Федерацією, зараз співпрацює зі Сполученими Штатами. Відбуваються тектонічні процеси”, – говорить секретар РНБО.

Він акцентував, що зі свого боку Україна точно не збирається займатися будь-якими провокаційними діями щодо Росії.

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.

Теги: Алексей Данилов, обострение, Алексей Данилов, Володимир Путін, обострение, Росія, Донбас

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