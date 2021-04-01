Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, дзвонив своїм російським і українським колегам.

Блінкен сказав українському колезі, що адміністрація Байдена “непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям безперервної агресії Росії” на сході України та в Криму.

Водночас прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що уряду США відомо про заяви українських військових, які говорили про пересування російських військ на східному кордоні. Він зазначив, що російська сторона продовжує порушувати умови припинення вогню, що призвело до нових смертей з української сторони.

З огляду на це Пентагон обговорює ситуацію з союзниками по НАТО, а Держдепартамент США вимагає від Росії “пояснити подію”.

У CNBC привели слова стратега Тімоті Еша з BlueBay Asset Management. Він вважає, що нарощуючи військові зусилля на кордоні з Україною, Путін “намагається перевірити й дослідити оборону Заходу і прийняти рішення протистояти йому”. Він назвав це передумовою до “нового військового наступу на Україну”.

“Таке відчуття, що Путін готується до якогось важливого кроку – може бути, хоче відвернути увагу від проблем з Навальним і зосередити увагу на виборах в Державну Думу. Перемога в Україні знову кине трохи червоного м’яса натовпу націоналістів в Росії й знову відкриє слабкість Заходу”, – вважає Еш.

Він також вважає, що Путін бачить в Заході досить слабкого суперника, бо у відповідь на його злочини були лише санкції.

“Можливо, Путін думає, що Захід слабкий і розділений і не може відповісти”, – продовжив Еш.

Варто зазначити, що днями начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.