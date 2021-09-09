Заговорив про «вагнерівців»: Тищенко намагався відтягнути Лероса від трибуни Ради, – відео

Сьогодні, 9 вересня, під час пленарного засідання Верховної Ради між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції "Слуги народу" Миколою Тищенко сталася штовханина.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Лерос вийшов до трибуни та почав свій виступ.

“Єдине ТСК, яке на сьогоднішній день повинно звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по “вагнерівцям”. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарша Єрмак – злили цю спецоперацію? Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…” – сказав він.

В цей момент Тищенко підійшов до трибуни та вивернув мікрофон в інший бік, після цього він схопив Лероса й почав відтягувати його від трибуни. Кілька хвилин тривала штовханина, спікер парламенту Дмитро Разумков попросив колег заспокоїтися, після чого на 15 хвилин оголосив перерву.

Гео Лерос підняв тему "Вагнергейту" з трибуни ВР, звинувативши "Зеленського та його секретаршу Єрмака" у зливі спецоперації. Пану Тищенку спіч колишнього колеги по цеху не сподобався, тож колишній ревізор вирішив загнути мікрофон та виштовхати Лероса силою. pic.twitter.com/n7Fe0BsfZI — Букви (@Bykvu) September 9, 2021

Ще одне відео нападу нардепа-"слуги" Миколи Тищенка на народного депутата Гео Лероса. Цікаво, це Д – демократія, П – парламентаризм чи С – свобода слова? pic.twitter.com/q9kcZa8nEd — Букви (@Bykvu) September 9, 2021

Далі Лерос продовжив свій виступ: