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Заговорив про «вагнерівців»: Тищенко намагався відтягнути Лероса від трибуни Ради, – відео

Сьогодні, 9 вересня, під час пленарного засідання Верховної Ради між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції "Слуги народу" Миколою Тищенко сталася штовханина.

Четвер, 9 вересня 2021, 11:46

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Лерос вийшов до трибуни та почав свій виступ.

“Єдине ТСК, яке на сьогоднішній день повинно звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по “вагнерівцям”. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарша Єрмак – злили цю спецоперацію? Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…” – сказав він.

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В цей момент Тищенко підійшов до трибуни та вивернув мікрофон в інший бік, після цього він схопив Лероса й почав відтягувати його від трибуни. Кілька хвилин тривала штовханина, спікер парламенту Дмитро Разумков попросив колег заспокоїтися, після чого на 15 хвилин оголосив перерву.

Фото: Букви

Далі Лерос продовжив свій виступ:

“Інститут “смотрящих” працює. Пане Зеленський, ви ведете країну в прірву, і ваші шавки це доводять. Ваш Єрмак може шепотіти вам на вухо, що ви найвеличніший лідер країни, але ви – найвеличніше посміховисько. Ви з вашим Єрмаком є пухлиною, яку вже сьогодні треба оперувати. Ганьба вам та вашим “смотрящим” покидькам”.

Теги: Гео Лерос, Верховна Рада, відео, Гео Лерос, Микола Тищенко, Слуга народу, штовханина

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