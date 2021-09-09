Заговорив про «вагнерівців»: Тищенко намагався відтягнути Лероса від трибуни Ради, – відео

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, Лерос вийшов до трибуни та почав свій виступ.
“Єдине ТСК, яке на сьогоднішній день повинно звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по “вагнерівцям”. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарша Єрмак – злили цю спецоперацію? Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…” – сказав він.
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В цей момент Тищенко підійшов до трибуни та вивернув мікрофон в інший бік, після цього він схопив Лероса й почав відтягувати його від трибуни. Кілька хвилин тривала штовханина, спікер парламенту Дмитро Разумков попросив колег заспокоїтися, після чого на 15 хвилин оголосив перерву.
Гео Лерос підняв тему "Вагнергейту" з трибуни ВР, звинувативши "Зеленського та його секретаршу Єрмака" у зливі спецоперації.
Пану Тищенку спіч колишнього колеги по цеху не сподобався, тож колишній ревізор вирішив загнути мікрофон та виштовхати Лероса силою. pic.twitter.com/n7Fe0BsfZI
— Букви (@Bykvu) September 9, 2021
Ще одне відео нападу нардепа-"слуги" Миколи Тищенка на народного депутата Гео Лероса.
Цікаво, це Д – демократія, П – парламентаризм чи С – свобода слова? pic.twitter.com/q9kcZa8nEd
— Букви (@Bykvu) September 9, 2021
Далі Лерос продовжив свій виступ:
“Інститут “смотрящих” працює. Пане Зеленський, ви ведете країну в прірву, і ваші шавки це доводять. Ваш Єрмак може шепотіти вам на вухо, що ви найвеличніший лідер країни, але ви – найвеличніше посміховисько. Ви з вашим Єрмаком є пухлиною, яку вже сьогодні треба оперувати. Ганьба вам та вашим “смотрящим” покидькам”.
- У березні минулого року нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат очільника ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції та направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні 2020-го Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування щодо брата керівника Офісу президента — Дениса Єрмака через згадані записи.
- Водночас Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися у справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Леросом.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня минулого року під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа, заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.