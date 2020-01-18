У столиці України, місті Київ, після новорічних свят спостерігається погіршення стану повітря через погодні умови, в зв'язку з чим водіїв автомобілів закликали пересісти на громадський транспорт.

Про це повідомили в прес-службі КМДА.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського пояснили, що станом на 16 січня в Києві було зафіксовано перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та сірчистого ангідриду в місцях скупчення автомобільного транспорту. Зокрема, було зроблено акцент на таких точках, як Бессарабська площа, Деміївська площа, а також бульвар Лесі Українки.

Також наголошується, що погодні умови лише сприяють накопиченню шкідливих часток. Якщо будуть опади, знизиться температура, а також посилиться швидкість вітру – ситуація зміниться.

“Альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік”, – зазначили у відомстві.

Жителям столиці порадили уникати прогулянок біля автомагістралей, проводити вологе прибирання і збільшити споживання питної води.