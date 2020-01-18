Про це повідомили в прес-службі КМДА.
У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського пояснили, що станом на 16 січня в Києві було зафіксовано перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та сірчистого ангідриду в місцях скупчення автомобільного транспорту. Зокрема, було зроблено акцент на таких точках, як Бессарабська площа, Деміївська площа, а також бульвар Лесі Українки.
Також наголошується, що погодні умови лише сприяють накопиченню шкідливих часток. Якщо будуть опади, знизиться температура, а також посилиться швидкість вітру – ситуація зміниться.
“Альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік”, – зазначили у відомстві.
Жителям столиці порадили уникати прогулянок біля автомагістралей, проводити вологе прибирання і збільшити споживання питної води.
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