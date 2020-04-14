Забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря попрямує на південь

У найближчі дні забруднене пожежею в Чорнобильській зоні повітря буде рухатися в південному і південно-східному напрямку.

Про це повідомляється на сайті Центру ядерної та радіаційної безпеки.

Згідно з опублікованою картою, повітряні маси охоплять Київ, Бровари, Бориспіль та інші населені пункти. В цей час по всій Київській області будуть спостерігатися опади.

Повідомляється також, що станом на 12:00 в Зоні відчуження тривала пожежа у вигляді окремих вогнищ загоряння у Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському та Луб’янському лісництві.

“Згідно з прогнозом, максимальні концентрації Cs-137 (радіоактивний нуклід Цезій-137. – ред.) в приземному шарі повітря в Києві можуть тимчасово досягати одиниць мБк / м3. Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, і не несуть шкоди здоров’ю населення”, – йдеться в повідомленні.