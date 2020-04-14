Забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря попрямує на південь

Про це повідомляється на сайті Центру ядерної та радіаційної безпеки.
Згідно з опублікованою картою, повітряні маси охоплять Київ, Бровари, Бориспіль та інші населені пункти. В цей час по всій Київській області будуть спостерігатися опади.
Повідомляється також, що станом на 12:00 в Зоні відчуження тривала пожежа у вигляді окремих вогнищ загоряння у Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському та Луб’янському лісництві.
“Згідно з прогнозом, максимальні концентрації Cs-137 (радіоактивний нуклід Цезій-137. – ред.) в приземному шарі повітря в Києві можуть тимчасово досягати одиниць мБк / м3. Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, і не несуть шкоди здоров’ю населення”, – йдеться в повідомленні.
4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.
Рятувальники заявили, що труднощі гасіння полягають у підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.
Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.
- Основними причинами загоряння називають: пожежа, яка перекинулася на територію зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області; коротке замикання ліній електропередач в зоні і навмисні підпали.
- 9 квітня правоохоронці вручили підозру 27-річному зловмиснику, який заради забави в декількох місцях підпалив дикорослу траву.
- В результаті пожеж в зоні відчуження ЧАЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень.