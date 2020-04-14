Covid-19 Україна

оновлено 14.04.2020 о 18:02

Всього:

3372(+270)

Хворіють:

3155(+270)

Вилікувались:

119

Померло:

98(+5)

19:19 У ПЦУ відреагували на рішення Московського Патріархату проводити на Великдень служби з віруючими
19:16 Забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря попрямує на південь
18:58 В перший день після карантину в Китаї Hermes заробив $2,7 млн
18:55 Чверть українців підтримують легалізацію ринку секс-послуг заради порятунку економіки
18:47 Податкова служба розповіла, скільки в Україні мільйонерів
18:26 У Кабміні розповіли, кому виплатять по тисячі гривень
18:25 Понад тисячу українських студентів зголосилися допомогти в боротьбі з COVID-19, – МОЗ
18:21 У Швеції померли від коронавірусу понад 1000 осіб
18:08 Бойовики «Л/ДНР» агітують до служби чоловіків, які втратили роботу в РФ через карантин — розвідка
17:55 Очільник МОЗ повідомив про аудит системи охорони здоров’я: «Сигнали тривожні»
17:50 В УПЦ МП запросили людей до церкви на Великдень всупереч карантину
17:44 МВФ прогнозує спад світової економіки на 3% через епідемію
17:35 Румунія продовжила надзвичайний стан
17:25 Зеленський змінив представника в Кабміні
17:19 90% випадків зараження COVID-19 припадають на США і Європу
17:13 Пентагон звинуватив Росію в поширенні дезінформації щодо коронавірусу
17:11 В Україні різко скоротилася кількість прихильників штрафів для порушників карантину
16:54 7 днів на сталі та пластику: вчені розповіли, скільки живе COVID-19 на поверхнях
16:54 Як працюватиме «Укрпошта» на Великдень
16:37 Шведський репер Yung Lean випустив новий кліп
16:10 У Чорнобильській зоні виявлено нові осередки займання
16:00 В Австралії мобільний додаток відстежуватиме інфікованих COVID-19
15:57 Половина українців підтримують закон, який не дасть повернути «ПриватБанк» Коломойському
15:51 Наслідки COVID-19: прем’єр-міністр відмовився від порад депутатів
15:34 В Австрії послаблюють карантин
15:26 У понад 50% українських сімей закінчуються гроші, аби жити на карантині
15:22 У КВУ розповіли, як нардепи ходили на засідання Ради під час карантину
15:02 В Ісландії рекомендують обіймати дерева, поки не можна обіймати людей
14:58 Кличко повідомив, що його сьогоднішній брифінг намагалися зірвати хакери
14:55 Польща почне поступово виходити з карантину 19 квітня
14:53 Німеччина просить лікарів-іммігрантів допомогти в боротьбі з COVID-19
14:40 В Україні очікуються заморозки до -5°C
14:40 Українські полярники після обсервації в Чилі відбули до Антарктиди

Забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря попрямує на південь

У найближчі дні забруднене пожежею в Чорнобильській зоні повітря буде рухатися в південному і південно-східному напрямку.

Вівторок, 14 квітня 2020, 19:16

Про це повідомляється на сайті Центру ядерної та радіаційної безпеки.

Згідно з опублікованою картою, повітряні маси охоплять Київ, Бровари, Бориспіль та інші населені пункти. В цей час по всій Київській області будуть спостерігатися опади.

Повідомляється також, що станом на 12:00 в Зоні відчуження тривала пожежа у вигляді окремих вогнищ загоряння у Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському та Луб’янському лісництві.

“Згідно з прогнозом, максимальні концентрації Cs-137 (радіоактивний нуклід Цезій-137. – ред.) в приземному шарі повітря в Києві можуть тимчасово досягати одиниць мБк / м3. Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, і не несуть шкоди здоров’ю населення”, – йдеться в повідомленні.

4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.

Рятувальники заявили, що труднощі гасіння полягають у підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.

Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.

Теги: лісові пожежі, пожежа, Чернобыльская зона

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!