Про це він сказав в етері телеканалу “Україна 24”.

“Загроза залишається. Я хочу, щоб всі розуміли. За нашими даними, ніякого істотного відведення військ не відбувається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Тим більше, що ті навчання “Захід”, які здійснює Росія, там відпрацьовується дуже багато саме наступальних елементів, це не оборонні вчення. Це навчання про те, як захоплювати міста, аеродроми, як здійснювати наступальну операцію”, – заявив Кулеба.

Він наголосив, що всі сили РФ залишаються уздовж кордону України.

“Те нагнітання, яке здійснювалося Росією протягом тижнів, не тільки перекидаючи війська, що можна робити завжди тихо і приховано, але і нагнітаючи цю військову істерію і заклики розібратися, поставити на місце Україну, і навіть там говорили знищити Україну – це все те, що в класичних військових правилах передує збройному конфлікту. тобто йшла підготовка свого населення, міжнародного думки до неминучості війни, і ніхто не може гарантувати, що завтра знову все це не почнеться”, – пояснив міністр.

Крім того, він додав, що нормалізація відносин України і Росії можлива при дотриманні двох умов.

“Я вважаю, що ми повинні бути оптимістами і вірити, що відносини між Україною і Росією нормалізуються. Я знаю навіть, коли це станеться. Це станеться, коли Росія деокупує наші території”, – сказав Кулеба.

Другою умовою, за його словами, є візит в Україну нового лідера Росії, який “схилить голову перед пам’ятником жертвам війни Росії проти України”.

(На відео з 4:00:00)

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.