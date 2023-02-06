Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла до щонайменше 1900 осіб

російсько-українська війна
18:05 Українського військового викрили на передачі росіянам планів Сил операцій України — СБУ
17:13 «Вам ще як до неба рачки» — пресофіцерка ДПСУ у відповідь на зауваження висміяла тих, у кого «нема грошей»
16:39 У Казахстані стався землетрус магнітудою 5,4 бала
16:21 Суд арештував 170 вагонів мінеральних добрив російського й білоруського виробництв на 100 млн грн
15:12 Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС вже 9 лютого — Financial Times
15:01 На тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію прибув персонал з Калінінської АЕС
14:08 Арнольд Шварцнеггер за кермом автомобіля наїхав на велосипедистку
13:58 Музична церемонія Grammy: хто переміг у різних номінаціях
12:19 У Румунії стався землетрус магнітудою 4,6 бала
12:16 Міноборони Росії звинуватило Україну в підготовці підриву будівель у Краматорську – Reuters
11:33 Росіяни обстріляли Херсон, пошкодивши церкву, будинки та газову трубу
11:14 Співачка Бейонсе встановила новий рекорд «Grammy» з найбільшою кількістю нагород в історії
10:18 На Полтавщині викрито міжрегіональне наркоугруповання: вилучено понад 10 кг заборонених речовин
10:11 Україна готова надати Туреччині підтримку після найсильнішого землетрусу — Зеленський
09:28 Потужний землетрус в Туреччині: щонайменше 640 загиблих
08:35 Інститут вивчення війни: Кремль із запізненням впроваджує широкомасштабні військові реформи
08:18 Втрати ворога: за минулу добу ЗСУ ліквідували понад 800 російських армійців
07:37 По всій території України очікується невеликий сніг: прогноз погоди на 6 лютого
07:26 6 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
01:10 Будь-яка підтримка агресії Росії є «червоною лінією» – в МВС Естонії попередили керівництво православної церкви
00:54 6 лютого стартує навчання українських армійців на танках Leopard

05 лютого

23:02 В Італії заявили про масштабну хакерську атаку
21:59 Росіяни спалюють українські книги на тимчасово окупованих територіях – ЦНС
20:57 Ворог продовжує залучати медичний персонал з РФ через масштабні втрати в Україні – Генштаб

Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла до щонайменше 1900 осіб

Землетрус у Туреччині та Сирії приніс жертви та руйнування. Станом на 14:20 було відомо вже про 1900 загиблих. Кілька хвиль землетрусу, магнітудою 7,8 бала зрівняли з землею багатоквартирні будинки та завдали нових руйнувань сирійським містам, які вже були зруйновані роками війни.

Понеділок, 6 лютого 2023, 16:52
Підтримати

Про це інформує видання The Guardian.

Землетрус магнітудою 7,8 бала, який стався перед сходом сонця, був найбільш руйнівним за ХХІ століття. За ним у першій половині дня стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7.

Відомо про 1100 загиблих у 10 провінціях Туреччини. Ще щонайменше 7600 осіб зазнали поранень.

Своєю чергою, згідно з даними міністерства охорони здоров’я, кількість загиблих у контрольованих урядом районах Сирії перевищила 430 осіб, 1280 отримали поранення.

На північному заході країни – території, непідконтрольній сирійському уряду – заявляють про 380 поранених.

Інтер’єри пошкодженої будівлі в Адані, Туреччина. Фото: агентство Anadolu/Getty Images

Рятувальники в сирійському місті Тарманін, що в регіоні Ідліб. Фото: Juma Mohammad/IMAGESLIVE/ZUMA Press Wire/REX/Shutterstock

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав у Twitter свої співчуття постраждалим від землетрусів, заявивши, що ООН готова підтримати зусилля з реагування на надзвичайні ситуації:

“Я глибоко засмучений новиною про руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії та висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. ООН готова підтримати зусилля з реагування на надзвичайні ситуації”.

Тисячі будівель зруйновано або пошкоджено, зокрема й культурні пам’ятки. На фотографіях і відеозаписах замку Газіантеп, який вважається однією з найкраще збережених цитаделей у Туреччині, видно, що частини його кам’яних стін каскадом спадали вниз по стінах форту.

Пошкоджений замок Газіантеп після землетрусу. Фото: агентство Anadolu/Getty Images

Теги: жертви, загиблі, землетрус в Туреччині, землетрус, Сирія, Туреччина

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook