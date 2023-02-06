Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла до щонайменше 1900 осіб

Про це інформує видання The Guardian.
Землетрус магнітудою 7,8 бала, який стався перед сходом сонця, був найбільш руйнівним за ХХІ століття. За ним у першій половині дня стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7.
Відомо про 1100 загиблих у 10 провінціях Туреччини. Ще щонайменше 7600 осіб зазнали поранень.
Своєю чергою, згідно з даними міністерства охорони здоров’я, кількість загиблих у контрольованих урядом районах Сирії перевищила 430 осіб, 1280 отримали поранення.
На північному заході країни – території, непідконтрольній сирійському уряду – заявляють про 380 поранених.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав у Twitter свої співчуття постраждалим від землетрусів, заявивши, що ООН готова підтримати зусилля з реагування на надзвичайні ситуації:
“Я глибоко засмучений новиною про руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії та висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. ООН готова підтримати зусилля з реагування на надзвичайні ситуації”.
Тисячі будівель зруйновано або пошкоджено, зокрема й культурні пам’ятки. На фотографіях і відеозаписах замку Газіантеп, який вважається однією з найкраще збережених цитаделей у Туреччині, видно, що частини його кам’яних стін каскадом спадали вниз по стінах форту.
- За словами Ердогана, влада не може передбачити, наскільки може зрости кількість жертв, оскільки пошуково-рятувальні операції тривають. Нині допомогу запропонували 45 країн.
- У Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала.Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.