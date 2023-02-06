Щонайменше 2600 осіб загинули внаслідок двох потужних землетрусів (7,8 і 7,7 бала) у Туреччині та Сирії протягом останніх 12 годин.

#Букви зібрали найсвіжішу інформацію про землетрус у Сирії та Туреччині.

Сильний землетрус забрав життя понад 2600 людей на території Туреччини та північно-західної Сирії. А морозна погода взимку погіршила становище багатьох тисяч поранених, що залишилися без даху над головою та перешкоджала зусиллям, щоб знайти тих, хто вижив.

Очікується, що кількість загиблих зросте, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають по всьому регіону, а під завалами тисяч будівель все ще є невизначена кількість людей.

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що кількість загиблих на півдні Туреччини зросла до 1651 особи. Коджа також повідомив, що 11 199 осіб зазнали поранень у 10 провінціях Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив семиденну національну жалобу через наслідки землетрусу. Він написав у Twitter:

“Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національний траур на сім днів. Наш прапор буде приспущено до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх представництвах нашої країни та за кордоном”.