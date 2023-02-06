#Букви зібрали найсвіжішу інформацію про землетрус у Сирії та Туреччині.
Сильний землетрус забрав життя понад 2600 людей на території Туреччини та північно-західної Сирії. А морозна погода взимку погіршила становище багатьох тисяч поранених, що залишилися без даху над головою та перешкоджала зусиллям, щоб знайти тих, хто вижив.
Очікується, що кількість загиблих зросте, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають по всьому регіону, а під завалами тисяч будівель все ще є невизначена кількість людей.
Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що кількість загиблих на півдні Туреччини зросла до 1651 особи. Коджа також повідомив, що 11 199 осіб зазнали поранень у 10 провінціях Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив семиденну національну жалобу через наслідки землетрусу. Він написав у Twitter:
“Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національний траур на сім днів. Наш прапор буде приспущено до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх представництвах нашої країни та за кордоном”.
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав у Twitter свої співчуття постраждалим від землетрусів, заявивши, що ООН готова підтримати зусилля з реагування на надзвичайні ситуації.
- За словами Ердогана, влада не може передбачити, наскільки може зрости кількість жертв, оскільки пошуково-рятувальні операції тривають. Нині допомогу запропонували 45 країн.
- У Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала.Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.