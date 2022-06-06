Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 становлять:
особового складу – близько+100 осіб ліквідовано протягом доби, загалом – 31 250 осіб;
танків ‒ 1386 (+5) одиниць;
бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од;
артилерійських систем – 690 (+4) одиниць;
РСЗВ – 207 (+0) од;
засобів ППО – 96 (+1) одиниць;
літаків – 211 (+1) одиниці;
гелікоптерів – 176 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3) одиниці;
крилаті ракети – 125 (+3) одиниць;
кораблі /катери – 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 2395 (+35) од;
спеціальна техніка – 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
“Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!”, – наголошують у Генштабі.
- Нагадаємо, російські війська продовжують просуватися на Слов’янськ (Донецька область) у спробі оточити українські сили.
- Імовірно, під Попасною (Луганська область) Збройні сили України вбили російського генерал-майора Романа Кутузова.
- Також українські контратаки у Сєвєродонецьку (Луганська область) відбили значну частину міста та витіснили російські війська з південних околиць міста. Також ЗСУ провели обмежені та локалізовані контратаки на північ від Харкова.
- Розпочалася сто третя доба протистояння повномасштабному російському вторгненню. На Сєвєродонецькому напрямку війська РФ обстрілювали наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу.