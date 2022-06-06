Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 становлять: 

особового складу – близько+100 осіб ліквідовано протягом доби, загалом – 31 250 осіб;

танків  ‒ 1386 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од;

артилерійських систем – 690 (+4) одиниць;

РСЗВ – 207 (+0) од;

засобів ППО – 96 (+1) одиниць;

літаків – 211 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 176 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3) одиниці;

крилаті ракети – 125 (+3) одиниць;

кораблі /катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2395 (+35) од;

спеціальна техніка – 53 (+0). 

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

“Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!”, – наголошують у Генштабі. 