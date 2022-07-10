Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37300 (+100) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1641 (+3) од;
бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од;
артилерійських систем – 834 (+2) од;
РСЗВ – 247 (+0) од;
засоби ППО – 108 (+0) од;
літаків – 217 (+0) од;
гелікоптерів – 188 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2);
крилаті ракети – 155 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7) од;
спеціальна техніка – 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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