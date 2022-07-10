Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37300 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1641 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од;

артилерійських систем – 834 (+2) од;

РСЗВ – 247 (+0) од;

засоби ППО – 108 (+0) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2);

крилаті ракети – 155 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7) од;

спеціальна техніка – 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. 

Джерело: Генштаб