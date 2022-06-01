Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
До нього увійшли 25 російських мільярдерів. Відомо, що індекс, зазначений у рейтингу розраховується на основі вартості акцій компаній, якими частково володіють ці особи.
Найбільше втратив власник газової компанії “Новатек” Геннадій Тимченко та власник нафтохімічного холдингу “Сібура” Леонід Міхельсон – 7,06 та 6,65 мільярди доларів відповідно.
Загалом статки бізнесменів країни-агресорки зменшилися на 41,48 мільярди доларів.
36-ту позицію рейтингу посів Володимир Потанін із 34,7 млрд доларів, якому вдалося заробити 3,89 млрд доларів. На 47-ме місце аналітики поставили Леоніда Міхельсона ($25,8, + $6,65 млрд), на 55 – Володимира Лісіна ($24 млрд – $4,05 млрд). Мільярдер Олексій Мордашов посів 57-ме місце ($23,7 млрд, -$5,11 млрд) а Алішер Усманов – 66 ($21 мільярд, -$233 млн).
- Раніше Шольц повідомляв, що економічний розвиток РФ «поставлено на карту» через шостий пакет санкцій ЄС.
- Також на Конгресі ЄНП Порошенко закликав надати більше зброї Україні та не йти на компроміси з Москвою.