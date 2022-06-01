Доходи російських мільярдерів з початку року різко впали. Загалом вони втратили 41,48 млрд доларів.

Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

До нього увійшли 25 російських мільярдерів. Відомо, що індекс, зазначений у рейтингу розраховується на основі вартості акцій компаній, якими частково володіють ці особи.

Найбільше втратив власник газової компанії “Новатек” Геннадій Тимченко та власник нафтохімічного холдингу “Сібура” Леонід Міхельсон – 7,06 та 6,65 мільярди доларів відповідно.

Загалом статки бізнесменів країни-агресорки зменшилися на 41,48 мільярди доларів.

36-ту позицію рейтингу посів Володимир Потанін із 34,7 млрд доларів, якому вдалося заробити 3,89 млрд доларів. На 47-ме місце аналітики поставили Леоніда Міхельсона ($25,8, + $6,65 млрд), на 55 – Володимира Лісіна ($24 млрд – $4,05 млрд). Мільярдер Олексій Мордашов посів 57-ме місце ($23,7 млрд, -$5,11 млрд) а Алішер Усманов – 66 ($21 мільярд, -$233 млн).