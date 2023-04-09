Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.
Як повідомляється, голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко 8 квітня заявив, що війська РФ ведуть бої на всій лінії фронту, проте наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися, а російські атаки зосереджені на відволіканні українських військ в очікуванні контрнаступальних операцій.
Також він додав, що окупаційні війська не просуваються серйозно ніде на лінії фронту, наголосивши, що темпи атак у Бахмуті та його околицях дещо знизилися на одних ділянках, а на інших повністю залишилися на місці.
Разом з цим Тимочко відзначив, що російський наступ на Авдіївку “захлинувся”, і що російські війська досі не контролюють Мар’їнку, попри те, що місто перетворили на руїни.
Як зазначили в ISW, один з російських військових блогерів заявив, що за минулу добу швидкість наступальних операцій РФ уздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизилася, і підкреслив, що російські війська намагаються просунутися будь-де в Україні.
Декілька російських коментаторів наголошують на підготовці Росії до очікуваного українського контрнаступу, припускаючи, що загальний фокус російського інформаційного простору зміщується з обговорення російських наступальних можливостей на оцінку потенціалу України повернути значні позиції.
- Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також “забороненого” контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.