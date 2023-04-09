Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів наступальних операцій Росії вздовж усієї лінії фронту, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний наступ РФ наближається до кульмінації.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко 8 квітня заявив, що війська РФ ведуть бої на всій лінії фронту, проте наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися, а російські атаки зосереджені на відволіканні українських військ в очікуванні контрнаступальних операцій.

Також він додав, що окупаційні війська не просуваються серйозно ніде на лінії фронту, наголосивши, що темпи атак у Бахмуті та його околицях дещо знизилися на одних ділянках, а на інших повністю залишилися на місці.

Разом з цим Тимочко відзначив, що російський наступ на Авдіївку “захлинувся”, і що російські війська досі не контролюють Мар’їнку, попри те, що місто перетворили на руїни.

Як зазначили в ISW, один з російських військових блогерів заявив, що за минулу добу швидкість наступальних операцій РФ уздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизилася, і підкреслив, що російські війська намагаються просунутися будь-де в Україні.

Декілька російських коментаторів наголошують на підготовці Росії до очікуваного українського контрнаступу, припускаючи, що загальний фокус російського інформаційного простору зміщується з обговорення російських наступальних можливостей на оцінку потенціалу України повернути значні позиції.