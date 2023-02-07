Станом на сьогодні Нідерланди надали 1,07 мільярдів євро військової допомоги Україні на тлі повномасштабної російсько-української війни.

Про це йдеться в листі міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен до парламенту.

“Загальна вартість військової допомоги Україні станом на 24 січня склала близько 1,07 мільярдів євро” — йдеться у звіті.

Безпосередня матеріальна військова допомога від нідерландців складає 463,8 мільйона євро. Сума стосується балансової вартості поставленого обладнання. У попередньому парламентському листі від 16 грудня, ця вартість становила понад 404 мільйони євро.

У відомстві планують якнайшвидше поповнити або замінити поставлене обладнання там, де це необхідно. Станом на 24 січня 2023 року загальна вартість заміщення становила 771,3 мільйона євро.

Крім того, до цієї суми входять комерційні постачання. Йдеться про вартість придбаних військових товарів в інтересах України наразі становить близько 57,8 мільйона євро.

У суму також входить пакет військової підтримки у розмірі 120 мільйонів євро, який передбачає надання танків Т-72 спільно з Чехією та Сполученими Штамами.

Передбачено й внесок у розмірі 100 мільйонів євро для “Міжнародного фонду для України”. Водночас Нідерланди надають 25 мільйонів євро у фонд НАТО для військової підтримки України.