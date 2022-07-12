Зараз щоденно вноситься до реєстру близько 10 нових кримінальних проваджень, які пов’язані з колабораційною діяльністю, загалом їх вже - понад 900.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Національна поліція України продовжує розслідувати злочини пов’язані з колабораційною діяльністю. Зараз вже зареєстровано понад 900 кримінальних проваджень. Нагадаємо, що ця стаття набрала чинності декілька місяців тому.

Найпоширеніші прояви співпраці з російськими окупантами – це допомога армії РФ, поширення російської пропаганди та добровільна участь в окупаційних “органах влади”.

Більша частина зловмисників наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Саме тому повідомлення про підозру і засудження відбувається заочно. Проте вже 163 особи притягнуто до кримінальної відповідальності.

“Ми впевнені, що по кожному випадку правосуддя досягне своєї мети та ми знайдемо кожного порушника закону”, – йдеться у повідомленні МВС України.