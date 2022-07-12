Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Національна поліція України продовжує розслідувати злочини пов’язані з колабораційною діяльністю. Зараз вже зареєстровано понад 900 кримінальних проваджень. Нагадаємо, що ця стаття набрала чинності декілька місяців тому.
Найпоширеніші прояви співпраці з російськими окупантами – це допомога армії РФ, поширення російської пропаганди та добровільна участь в окупаційних “органах влади”.
Більша частина зловмисників наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Саме тому повідомлення про підозру і засудження відбувається заочно. Проте вже 163 особи притягнуто до кримінальної відповідальності.
“Ми впевнені, що по кожному випадку правосуддя досягне своєї мети та ми знайдемо кожного порушника закону”, – йдеться у повідомленні МВС України.
- Раніше повідомлялося, що під час спецоперації у Києві було ліквідовано агентурну групу Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ).
- Окрім цього, контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі окупантів встановити місцезнаходження бойових позицій українських військ поблизу південного фронту. Під час спецоперації затримано мешканця Миколаєва, який, крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.
- Також Служба безпеки України завадила російському агенту розкрити інформацію про оборону Києва. Чоловік збирав дані у столиці.