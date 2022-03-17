Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Відомо, що на Сумщині окупанти виганяють людей з будинків і займаються мародерством. Вони використовують відсутність гуманітарних коридорів та влаштувують “марші озброєння” Сумщиною. У такий спосіб, села, куди заходить ворог на нічліг, страждають найбільше. Загарбники вриваються в будинки, виганяють людей на вулицю та забирають їжу, а також вирізають худобу та птицю.
Водночас на Херсонщині у селищі Високопілля окупанти викрадають цивільний транспорт для переміщення, а у місцевих жителів забирають документи на транспорт.
Нагадаємо, що в Маріуполі в полон до окупантів потрапила відома парамедик, Народний Герой України Юлія Паєвська разом зі своїм водієм Сергієм. Вона 8 років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових. Юлія має інвалідність і проблеми зі здоров’ям, тому перебування у полоні загрожує її життю та здоров’ю.
- Нагадаємо, що сьогодні, 17 березня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі. Перелік коридорів — тут
- Також за даними Генерального управління розвідки Міноборони України, армія окупантів із РФ активно займається мародерством в Україні, отримавши заохочення від вищого керівництва.