У населених пунктах, які тимчасово захоплені або отчені ворогом російські військові катують місцеве населення: забирають їжу, виганяють з осель, викрадають транспорт, вирізають худобу.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Відомо, що на Сумщині окупанти виганяють людей з будинків і займаються мародерством. Вони використовують відсутність гуманітарних коридорів та влаштувують “марші озброєння” Сумщиною. У такий спосіб, села, куди заходить ворог на нічліг, страждають найбільше. Загарбники вриваються в будинки, виганяють людей на вулицю та забирають їжу, а також вирізають худобу та птицю.

Водночас на Херсонщині у селищі Високопілля окупанти викрадають цивільний транспорт для переміщення, а у місцевих жителів забирають документи на транспорт.

Нагадаємо, що в Маріуполі в полон до окупантів потрапила відома парамедик, Народний Герой України Юлія Паєвська разом зі своїм водієм Сергієм. Вона 8 років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових. Юлія має інвалідність і проблеми зі здоров’ям, тому перебування у полоні загрожує її життю та здоров’ю.