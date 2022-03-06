Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook.
Ворог силами до 2 батальйонних тактичних груп намагається захопити місто Ізюм. Однак українські військові стійко обороняють населений пункт. Як наголосили у штабі ООС противник вдався “до своєї підступної та злочинної практики” – обстрілів житлових кварталів.
Майже всю ніч загарбники обстрілювали місто з артилерійських систем, а також здійснили кілька авіанальотів. Відомо, що ракети та бомби влучили й в центральні райони Ізюма.
Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.
“Нелюди ведуть справжній геноцид українського народу. Дії російських окупантів нічим не відрізняються від тактики фашистських військ”, — наголошується у повідомленні.
- Раніше у Київській області на виїзді з міста Ірпінь російські окупаційні війська відкрили вогонь по мирних мешканцях доки ті намагались евакуюватись.
- Відомо, що наразі Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупаційних військ.
- Нещодавно українські воїни ліквідували під Миколаєвом батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість зрадників були колишніми військовими України, проте у 2014 році перейшли на бік РФ у Криму.
- Також станом на 6 березня, протягом одинадцяти днів російсько-української війни ворог втратив понад 11 тисяч особового складу.