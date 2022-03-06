Російські загарбники наразі намагаються захопити місто Ізюм на Харківщині. Відомо, що вони обстрілювали місто протягом всієї ночі.

Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook.

Ворог силами до 2 батальйонних тактичних груп намагається захопити місто Ізюм. Однак українські військові стійко обороняють населений пункт. Як наголосили у штабі ООС противник вдався “до своєї підступної та злочинної практики” – обстрілів житлових кварталів.

Майже всю ніч загарбники обстрілювали місто з артилерійських систем, а також здійснили кілька авіанальотів. Відомо, що ракети та бомби влучили й в центральні райони Ізюма.

Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.